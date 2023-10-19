أهالى القنطرة غرب بالإسماعيلية ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم أهالى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وقفة تضامنية وسط مدينة القنطرة غرب تضامنا مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالى غزة، وأعلن الأهالى تضامنهم مع موقف الدولة، وما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

ورفع المتضامنين مع أهالى غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب مستشفي المعمدانى بغزة، مرددين هتافات، منها: " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين احنا اخواتكم المصريين"، وطالب المتضامنين المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.

وأدى محاميو محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، صلاة الغائب على شهداء غزة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، بعد تنظيم نقابة المحامين بمحافظة الإسماعيلية وقفة تضامنية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، شارك فيها العديد من المحامين على مستوى المحافظة للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.







