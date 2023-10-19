اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا: 32 من مواطنينا قتلوا و11 مفقودين بعد اندلاع الصراع فى غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:22 م
أمريكا: 32 من مواطنينا قتلوا و11 مفقودين بعد اندلاع الصراع فى غزة بلينكين
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ميت ميلر، اليوم /الخميس/ إن 32 مواطناً أمريكياً قد لقوا حتفهم فى إسرائيل فى أعقاب اندلاع الصراع الحالى قبل أيام فيما لا يزال 11 شخصاً فى عداد المفقودين.

وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن تعداد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم فى الصراع قد ارتفع هذه المرة عن سابقتها بعد الإعلان عن وفاة شخص أخر طبقاً لمسؤولين أمريكيين.

ولم يوضح ميت ميلر فى الوقت نفسه ما إذا كان عدد من المفقودين أسرى من عدمه، إلا أنه قال إن إطلاق سراحهم أولوية أولى.

 

 







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