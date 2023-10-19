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أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:49 م
أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية- عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أماكن حملة التبرع بالدم غدا الجمعة، تضامنا مع الأشقاء ألفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدألفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بدعم الأشقاء ألفلسطينيين؛ من خلال تقديم الدعم ألفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.
 
وأكد محافظ الغربية أن الحملة تأتى فى إطار اهتمام الدولة ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا ألفلسطينيين.
 
وأشار إلى أن شعب مصر بالكامل يتضامن مع الشعب ألفلسطينى والأحداث التى يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقإذ الضحايا والجرحى من الأشقاء ألفلسطينيين، مضيفا أن هذه الحملة الإنسانية تأتى لتجسيد دعم المصريين للشعب ألفلسطينى ومساندتهم فى محنتهم بعد الأحداث الأليمة التى أودت بحياة العديد منهم.
 
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أماكن التبرع بالدم بمحافظة الغربية
 
 






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