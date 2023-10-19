ألمانيا تعتقل 174 شخصًا شاركوا فى تظاهرات مؤيدة لفلسطين

كتبت: هناء أبو العز

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين بمنطقة نويكولن في برلين، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 174 شخصًا وإصابة 65 ضابط شرطة خلال مظاهرات غير مصرح بها مؤيدة للفلسطينيين في برلين، وفقًا لمتحدث باسم الشرطة.

وكانت السلطات قد حظرت مثل هذه الاحتجاجات، والتي تمت الدعوة إليها ردًا على الصراع بين إسرائيل وفلسطين، واندلعت اشتباكات في منطقة نويكولن بين الشرطة والمتظاهرين الذين لم يمتثلوا لأوامر التفرق.

وقالت سلطات إنفاذ القانون، إن بعض الحاضرين استخدموا الألعاب النارية وأشعلوا النار في الحواجز ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وبحسب الشرطة، فقد اشتعلت النيران في عدة مركبات وشجرة أثناء الحادث، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه، بما في ذلك لإطفاء الحرائق، وقالت فرقة الإطفاء أيضًا إنها استجابت لعدة حرائق صغيرة.

كما نظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدن ألمانية أخرى، بما في ذلك فرانكفورت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه، وفي نورمبرغ.

وفرقت الشرطة مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في برلين نهاية الأسبوع الماضي.