أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-10-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.

البورصة تخسر 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 23.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 99 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.53%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 12.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.96%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 68.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 206.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 561.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.08%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 40.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.43%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 26 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.