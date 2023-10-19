أخبار البورصة اليوم الخميس 19-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.



البورصة تخسر 31 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم بنك التعمير والإسكان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وراميدا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، واودن للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.473 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.3 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 23.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 99 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 123.3 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 21616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 26740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 9048 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5945 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات-2 عدد 250 ألف سهم، 621 سهم، 875 ألف سهم، 75 ألف سهم، 266 ألف سهم، 80.3 مليون سهم، 16.2 مليون سهم، 202 مليون سهم، 161.4 مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ورواد السياحة-رواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" عدد 612.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 574.6 ألف سهم، 25.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 99.7 ألف سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 187.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 17038 سهم، 80 ألف سهم، 250 ألف سهم، 770 ألف سهم، 2 مليون سهم، 281.4 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 34 سهم، 289.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 119 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 138.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أيه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.9 مليون سهم، 887 سهم، 26.2 ألف سهم، 973 سهم، 80.3 مليون سهم، 42 مليون سهم، 202 مليون سهم، 161.4 مليون سهم، على الترتيب.



الإسكندرية لتداول الحاويات قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إنه تم توقيع عقد تداول حاويات للخط الملاحي LINEA MESSINA مع شركة أوشن اكسبريس بصفته وكيلًا عن الخط الملاحي، والمتوقع أن يكون معدل تداول الخط بالشركة من 800 إلى 1000 Teu شهريًا قابلة للزيادة بعد استقرار الخدمة بالشركة، وهو ما يؤثر على زيادة معدلات تداول الشركة وزيادة ربحيتها.