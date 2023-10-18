3 فرق من متطوعي الهلال الأحمر، بمحافظة الدقهلية داخل الحرم الجامعي لجمع الدعم للشعب الفلسطيني

الدقهلية - محمدالحبشي

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية، للوقوف جنبا إلي جنب مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، علي الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية

وتشارك الدولة المصرية حكومة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينين، حيث تساعد جميع مؤسسات الدولة، في تجهيز المعونات المتنوعة لوصولها إلي الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشهدت جامعة المنصورة الجديدة تواجد 3 فرق من متطوعي الهلال الأحمر، بمحافظة الدقهلية، داخل الحرم الجامعي، حيث شهدت الجامعة توافد الطلاب لتقديم المساعدة والدعم للشعب الفلسيطني.

وقال أسامة فؤاد، مسئول الشباب والتطوع والإغاثة بالهلال الأحمر المصري، بمحافظة الدقهلية، متواجدين اليوم داخل حرم جامعة المنصورة الجديدة، وذلك لجمع التبرعات لصالح الأشقاء من الشعب الفلسيطني، بناءا علي تنسيق قام به الهلال الأحمر المصري المركزي، مع جامعة المنصورة الجديدة، ومتواجدين داخل الجامعة علي مدار 4 أيام متتالية لتفعيل هذه المهمة، برعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة

وأكمل فؤاد الهلال الأحمر المصري يعتمد في توصيل رسالته علي أرض الواقع، من خلال الكوادر البشرية الموجودة من المتطوعين، كونهم النواه والأيقونة ودماء الكيان نفسه، ويقومون بالدور الفعلي علي الأرض كاملا، سواء الدور التوعوي، الإغاثي واللوجيستي، تقديم خدمات الإسعافات الأولية، إغاثة وطوارئ الميدان، التوعية والترابط الإجتماعي، وكل شئ كونهم هم اليد الطولي للكيان علي الأرض، ويأتي دور الكيان بشكل عام، بأنه كيان إغاثي إنساني دولي، داعم للأجهزة التنفيذية في أداء رسالتها، داخل المجتمع ويقوم بتقديم كل خدماته للمجتمع بوجه عام

وأضاف متواجدين علي مدار 4 أيام من الساعة ال10 صباحا، وحتي الساعة ال4 عصرا، من خلال 3 نقاط متمركزة داخل الحرم الجامعي، بالتعاون والتنسيق مع مسئولي أمن جامعة المنصورة الجديدة، والذي يقوم بدور كبير جدا لمساعدتنا في تنفيذ المهام التي نقوم بها وتنظيم إقبال الطلاب الراغبين في تقديم الدعم للأشقاء في دولة فلسطين عن طريق الهلال الأحمر المصري

فيما قال الطالب أحمد عبدالحميد، رئيس إتحاد طلاب جامعة المنصورة الجديدة، أن مع مايحدث من قوات الإحتلال الإسرائيلي تجاه أشقاءنا الفلسطينين، كان لابد أن يكون لنا دور في تقديم الدعم والمساعدة لأشقاءنا، وبالفعل تم التواصل والتنسيق بين المسئولين داخل جامعة المنصورة الجديدة والهلال الأحمر المصري، وتم إرسال 3 مجموعات من المتطوعين التابعين للهلال الأحمر للتواجد داخل الجامعة علي مدار 4 أيام، للمساعدة في توصيل دعم شباب مصر، طلاب جامعة المنصورة الجديدة إلي أشقاءنا في دولة فلسطين المحتلة.



جانب من تواجد الهلال الأحمر داخل جامعة المنصورة الجديدة



طلاب جامعة المنصورة الجديدة يشاركون في دعم الفلسطينين



فاعليات مشاركة طلاب المنصورة الجديدة في دعم القضية الفلسطينية



متطوعي الهلال الأحمر المصري