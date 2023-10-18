اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

13.6 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 7 أشهر بنمو 20.9%

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:00 م
13.6 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 7 أشهر بنمو 20.9% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال شهر يوليو إلى 2.085 مليار جنيه مقابل 1.770 مليار جنيه خلال الشهر المماثل بنسبة نمو 17.8%، ليرتفع إجمالى استثمارات صناديق التأمين إلى 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 20.9%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 وبلغت 41.6 مليار جنيه، مقابل 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 30.8%.

 

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 20.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 63.7%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

 

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقابل 15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 19.3%.

 

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة انخفاض 22.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 17.2%.







شركات التامين

تامين الممتلكات

أقساط التامين

تعويضات التامين

صناديق التامين



الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-10-2023

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:02 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 16-10-2023

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 08:54 م

إدراج منتجات المواد البترولية والبتروكيماوية على منصة البورصة المصرية للسلع

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:33 م

جلسة تاريخية للبورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يسجل أعلى مستوى متجاوزًا 21 ألف نقطة.. ورأس المال السوقى يسجل أكبر قيمة مقتربًا من 1.5تريليون جنيه.. وصعود قوى لأسهم شركات الأسمدة مدفوعة بزيادة إيرادات الصادرات

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة