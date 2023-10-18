اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وقفة تضامنية فى مدريد احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى.. فيديو

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:15 ص
وقفة تضامنية فى مدريد احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمدانى.. فيديو جانب من التظاهرات

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تظاهر عدد من الأشخاص في مدريد، تضامنا مع الفلسطينيين بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلى مستشفى المعمدانى، في قطاع غزة.
 
وحمل المتظاهرون لافتات: "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، ووضع العديد منهم الكوفية، ورددوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و "الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة".
 
يشار إلى مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
 
واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
 
وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.
 
 
 






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