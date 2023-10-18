اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف أهمية فرق التدخل السريع فى انقاذ الحالات الطارئة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:00 ص
وزارة الصحة تكشف أهمية فرق التدخل السريع فى انقاذ الحالات الطارئة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد الخطيب إن فرق التدخل السريع هى فرق طبية للتدخل السريع في الحالات الطارئة والأزمات والكوارث بهدف دعم المستشفيات بالفرق الطبية المؤهلة الأساسية والشخصية أو عمل مستشفيات ميدانية عند الضرورة وتكمن أهميتها فى التقييم والتصنيف والإشراف على الاسعافات ونقل المصابين لمستشفيات الاخلاء كما أن لها أهمية فى التأمين الطبى ودعم مستشفيات الاخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية والاحداث الكبرى.
 
 
وأوضح أنه تم رفع كفاءة أقسام الطوارئ من التجهيزات الطبية بالمستشفيات حيث تم توفير 256 "كراش كار" التى تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعها على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية، مشيرا إلى العمل على تقليل حالات قوائم الانتظار وزيادة سرعة دوران الأسرة من حالات الرعايات المركزة والحضانات من خلال متابعة مشروع رعايات وحضانات مصر.
 
 
وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إن الوزارة قامت بتخصيص فرق للمرور على المستشفيات، لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية، من الموارد البشرية والمستلزمات، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى فى أقسام الرعاية.
 






وزارة الصحة

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