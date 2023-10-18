وقالت أبو غزالة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن قرار الزعماء والقادة العرب في الدول الثلاث قرار يؤكدة وحدة الصف العربي، موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هذا القرار.

وأضافت أن هذا القرار يعبر عن مشاعر وضمير الشارع العربي والعالمي، مؤكدا أن صدى إلغاء هذه القمة تخطى الشارع العربي ووصل إلى العالم أجمع بأن هناك قرار عربي موحد ضد هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.



ولفتت إلى أنه رغم أن هذه القمة كان من المنتظر منها أن تكون وسيلة لوضع حل لوقف العنف والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ولكن الاحتلال أكد أنه لا يريد ولا يعرف طريق السلام وبالتالي كان هذا القرار الحكيم بعدم مقابلة ولقاء وعقد قمة مع الرئيس الأمريكي والوقف ضد الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت أن القيادة الإسرائيلية المجرمة فقدت عقلها وتقوم حاليا بعمليات انتقامية ومجنونة، مشيرة إلى أن هذه القيادة الإجرامية انتهت سياسيا وعسكريا وأصبحت في العدم بما تقوم به من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضحت أنه تم إصدار بيان باسم المرأة العربية يدين هذه الانتهاكات بحق النساء والأطفال وتوثيق هذه الجرائم وإرسالها إلى منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات الشأن للإطلاع على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني العزل.

وتابعت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الجامعة العربية تقوم بجهد كبير من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (13) الصادر عن الدورة العادية (56) بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي إطار الدعم في هذه الجريمة الإسرائيلية النكراء.

ونوهت إلى أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية سواء في الأردن أو مصر لإدخال المساعدات سواء لغزة أو الضفة الغربية.