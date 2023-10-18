نقيب المرافق: نرفض التهجير القسرى للفلسطنين وإيجاد وطن بديل فى "سيناء"

كتبت آية دعبس

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ثابت لا يتغير، وستظل أكبر داعم ومساند لها، ودائما ما تترجم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين، عن أن مصر لن تتخلى عن أشقائها وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عنها.

ودعا هشام فؤاد المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل من أجل الحث على إعلاء صوت العقل، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إن القضية الفلسطينية علي رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1984، مؤكدا استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف: أن التهجير القسري للفلسطنين وايجاد وطن بديل في "سيناء" أمر مرفوض، لأنه يصفي القضية الفلسطينية، مستنكرا مساعي إسرائيل لحل المشكلة علي حساب دول الجوار، قائلا : "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها صراحة بأن الأمن القومي خط أحمر، مؤكدا على استمرار تقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني، وتكثيف الاتصالات الدولية علي أعلي مستوي للحيلوله دون مزيد من التصعيد الذي يشهده القطاع من استهداف اسرائيل للنساء والأطفال وكذا مع المنظمات الدولية الإغاثية لإيصال المساعدات المطلوبة، مضيفا: إلا أننا نري" نري كمية ما ألقي على القطاع من قنابل خلال أيام، تكاد تعادل ما ألقته أمريكا في حربها علي أفغانستان".

وأكد هشام فؤاد إلي أن كل الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية عظيمة ووطنية وجعلت هناك ارتياح لدي الشارع المصري، كما أكد هشام فؤاد حول رؤية الرئيس السيسي علي أنه لا حل للقضية الفلسطنية إلا بحل الدوليتن، ومحاولات اسرائيل تصفيه القضية علي حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع، مشيرا إلى النداءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه العمل التنموي لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، وفتح مطار العريش لاستقبالها إنما ثقة على أهمية وضرورة وصولها للفلسطنين.

وقال إن جميع أعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بكل مواقع وأطياف الشعب المصرى يقفون ويصطفون خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها المنطقة فى الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والشعب المصرى داعم بكل ثقة وقوة فى كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية.

وتابع: أن الرئيس السيسى تحدث بشكل واضح وحاسم وشدد على رفض أى محاولات من شأنها المساس بالأمن القومى المصرى باعتباره خط أحمر، وكذلك رفض مخطط تهجير أهالى غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، بالإضافة إلى أن موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة ومؤازرة الشعب الفلسطينى ومناصرة حقوقه المشروعة، كما أننا نؤكد على تقديرنا للقيادة السياسية ومجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومخرجات وقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي، والتى أكدت على ثوابت الدولة المصرية بقياداتها ومؤسساتها وشعبها الأصيل العظيم في الحفاظ على أمنها القومى وحدودها القانونية من ناحية، ورعاية القضية الفلسطينية قضية العرب بل قضية العالم المتحضر والإنسانية جمعاء من ناحية أخرى".