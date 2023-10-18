اليوم السابع
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نقيب الأشراف يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والحاسم لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:16 م
نقيب الأشراف يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والحاسم لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف
كتب لؤى على

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طالب السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

 

ودعا نقيب الأشراف، إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل، معربا عن إدانته الشديدة لقيام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

 

وشدد نقيب الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

 

جاء ذلك على هامش مشاركة نقيب الأشراف في المؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

 

وأكد نقيب الأشراف، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تعكس مدى اهتمامه الشديد بأهمية تجديد الخطاب الديني وبقضايا الأمة.

 

ووجه نقيب الأشراف، التحية والتقدير للعالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية لجهودهم الدؤوبة في الحرص على عقد مثل هذه المؤتمرات التي تلامس الواقع، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون له نتاج واقعي وستكون توصياته قابلة للتطبيق على أرض الواقع.







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