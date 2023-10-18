نقابة المحامين بالشرقية تصف العدوان الإسرائيلي الغاشم بجريمة إبادة جماعية

الشرقية - إيمان مهنى

اسنتكرت نقابة محامين الشرقية، بإشراف عادل عفيفي نقيب المحافظة، المجارز التي ارتكابتها قوات الأحتلال في قطاع غزة ، وصفتها بانها إبادة جماعية.

قالت نقابة المحامين بالشرقية في بيانا: تؤكد النقابة الفرعية ،أن ماقامت به قوات الإحتلال الغاشم من مجازر واعتداءات علي الآمنين من المدنيين الفلسطينيين، وهدم للمستشفيات ودور العباده والمنازل ماهو إلا هجمة بربريه واباده جماعيه وانتهاكا صارخاً القوانين الدوليه واتفاقيات حقوق الإنسان.

وإذ تدين نقابة المحامين بالشرقيه هذه الهجمات وتستنكرها وتقدم كل الدعم للأخوة الفلسطينيين.