اليوم السابع
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نقابة الخدمات الاجتماعية: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية "جرائم إبادة" الفلسطنيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:30 ص
نقابة الخدمات الاجتماعية: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية "جرائم إبادة" الفلسطنيين هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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دعا مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الاداىية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفورى لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
 
وشدد بيان صادر عن مجلس النقابة على إدانته بأشد العبارات للجوء العدو الإسرائيلى الغاشم للقصف المتعمد للمستشفى المعمدانى والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء مؤكدا ان ذلك القصف جريمة بشعة ضد الإنسانية ولا بد من معاقبة مرتكبوها.
 
وأيد البيان موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها.






جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

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