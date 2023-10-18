نقابة الخدمات الاجتماعية: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية "جرائم إبادة" الفلسطنيين

كتبت آية دعبس

دعا مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الاداىية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفورى لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وشدد بيان صادر عن مجلس النقابة على إدانته بأشد العبارات للجوء العدو الإسرائيلى الغاشم للقصف المتعمد للمستشفى المعمدانى والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء مؤكدا ان ذلك القصف جريمة بشعة ضد الإنسانية ولا بد من معاقبة مرتكبوها.

وأيد البيان موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها.