نقابة الاجتماعيين: ندعم بشدة رؤية الرئيس السيسي ونرفض تصفية القضية الفلسطينية

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد، وقوفها وأعضائها خلف القيادة السياسية، مؤيدة وبشدة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، وطرح الحلول لإنقاذ أهل غزة والفلسطينيين عامة من قيود الاحتلال.

وأدانت النقابة، بمختلف مستويات مجالسها وفروعها وجموع منتسبيها، العمليات العسكرية الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين والمستشفيات والمواطنين العزل من قصف وحشى وإجرامى يتنافى مع كل قواعد الإنسانية، مستهدفة بذلك تصفية القضية الفلسطينية بالقوة العسكرية الإجرامية على حساب أطراف أخرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.