اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين تدين جرائم حرب الكيان الصهيونى بغزة واستهداف المنشآت الطبية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:18 ص
نقابة الأطباء البيطريين تدين جرائم حرب الكيان الصهيونى بغزة واستهداف المنشآت الطبية النقابة العامة للأطباء البيطريين - أرشيفيى
كتبت آية دعبس

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أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بأشد العبارات جرائم الحرب التى ارتكبها الكيان الصهيونى، مساء أمس الثلاثاء، واستهداف القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. 
 
ووصف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية،  ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، القصف المعتمد لمستشفى المعمدانى بالجريمة ضد الإنسانية، ووصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الكيان الصهيونى لتلك الاعتداءات واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
 
كما أكد نقيب الأطباء البيطريين، على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات التى تتبعها الدولة المصرية سعيا لإنهاء الأزمة ورفع الحصار عن أهل غزة.
 
 






نقابة الأطباء البيطريين

غزة

مستشفى المعمداني



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