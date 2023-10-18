موسم فنى جديد يبدأ بـ "أنشودة المجد" فى مكتبة الإسكندرية.. السبت

الإسكندرية جاكلين منير

تفتتح أوركسترا مكتبة الاسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي موسمها الفني بالعمل الفني الضخم: "أنشودة المجد" للمؤلف الألماني فيلكس مندلسون، وذلك يوم السبت الموافق 21أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يشارك في الحفل كورال مكتبة الاسكندرية تدريب دنيا أكرم بأكثر من 80 مغني ومغنية من مختلف الأعمار والجنسيات والخلفيات الثقافية ليقدموا هذا العمل لأول مرة في مدينة الاسكندرية.

كما يشارك ايضا في الحفل أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية تدريب دكتور شادي عبد السلام، يقوم بأدوار الغناء المنفرد سوبرانو مني رفلة، وسوبرانو دينا إسكندر، والتينور المصري المقيم في فرنسا جورج ونيس، والذي جاء خصيصا للمشاركة في الحفل، وتنظيم ورشة عمل متخصصة للغناء الأوبرالي لشباب مكتبة الإسكندرية من دارسي هذا الفن المتميز.