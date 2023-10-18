اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من استخدام التكنولوجيا فى التجارة بالبشر

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:00 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من استخدام التكنولوجيا فى التجارة بالبشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أ ش أ

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قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا ماريا شميد، إن المتاجرين بالبشر يسيئون استخدام التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الجريمة من التجنيد إلى الإعلان عن الضحايا واستغلالهم. 


وقالت شميد - في تصريح اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر - إن المنظمة أطلقت تقريرًا جديدًا يرسم المشهد عبر الإنترنت لمخاطر الاتجار بالبشر خاصة مواقع الخدمات الجنسية .


وأوضحت أن المنصات عبر الإنترنت أصبحت البنية التحتية الرئيسية للمجرمين للوصول الى ضحايا الاتجار بما في ذلك الأطفال .


وأشارت شميد إلى أن التقرير يكشف عما يقرب من 2900 موقع للخدمات الجنسية في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتحتوي على أكثر من 3 ملايين إعلان.


ولفتت إلى أن رسم خرائط المخاطر هو الخطوة الأولى لمعالجتها بفعالية، معربة عن أملها أن يكون هذا التقرير مفيدًا لواضعي السياسات لتعزيز السلامة عبر الإنترنت وكأداة لإنفاذ القانون لتحديد الضحايا عبر الإنترنت ومقاضاة المتاجرين بهم.







منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

الاتجار بالبشر

مكافحة الإتحار بالبشر




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