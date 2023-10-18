مدونون يكشفون تزييف حسابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بفيديوهات قديمة

كتب آسر أحمد

كشف عدد من المدونين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة فضح التزييف الذى تقوم به الحسابات التابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر منصة x، لنفي تورط القوات الإسرائيلية في تفجير مستشفي الأهلى المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وإصابة المئات.



الفيديو بتاريخ 8 أغسطس 2022

وبدأت الواقعة منذ أن نشرت حسابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي فيديو بتاريخ 22 أغسطس العام الماضي، يزعمون أنه لصاروخ ناتج عن الجانب الفلسطيني والذى تسبب في تفجير المستشفى، لينفي تورط جيش الاحتلال عن المذبحة التي شارك فيها منذ قليل، وأسفرت عن استشهاد مئات المدنيين.

وسرعان ما كشف المدونون تزييف تلك الصفحات وإعادة نشر الفيديو القديم لتفضح ترويج الأكاذيب التي تتداولها تلك الصفحات التابعة للاحتلال الغاشم، وسرعان ما تداولت تلك الفيديواهت لتجبر الصفحات على إزالة التغريدة وفضح تزييفهم للوقائع.



الحسابات الإسرائيلية المزيفة

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.