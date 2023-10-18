اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مدونون يكشفون تزييف حسابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بفيديوهات قديمة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:04 ص
مدونون يكشفون تزييف حسابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بفيديوهات قديمة قصف المستشفى المعمدانى
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف عدد من المدونين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة فضح التزييف الذى تقوم به الحسابات التابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر منصة x، لنفي تورط القوات الإسرائيلية في تفجير مستشفي الأهلى المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وإصابة المئات.

التاريخ بتاريخ 8 اغسطس 2022
الفيديو بتاريخ 8 أغسطس 2022

وبدأت الواقعة منذ أن نشرت حسابات تابعة للاحتلال الإسرائيلي فيديو بتاريخ 22 أغسطس العام الماضي، يزعمون أنه لصاروخ ناتج عن الجانب الفلسطيني والذى تسبب في تفجير المستشفى، لينفي تورط جيش الاحتلال عن المذبحة التي شارك فيها منذ قليل، وأسفرت عن استشهاد مئات المدنيين.

وسرعان ما كشف المدونون تزييف تلك الصفحات وإعادة نشر الفيديو القديم لتفضح ترويج الأكاذيب التي تتداولها تلك الصفحات التابعة للاحتلال الغاشم، وسرعان ما تداولت تلك الفيديواهت لتجبر الصفحات على إزالة التغريدة وفضح تزييفهم للوقائع.

الحسابات الاسرائيلية المزيفة
الحسابات الإسرائيلية المزيفة

 

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
 
واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. 
 
وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.






فلسطين

غزة

مستشفي الاهلى المعمداني

الأهلى المعمداني

شهداء غزة



الموضوعات المتعلقة

مصر ودور تاريخى فى الانحياز للفلسطينيين.. نجحت فى إنهاء الحروب الإسرائيلية على غزة وإعادة الهدوء الأمنى للقطاع.. وكثفت اتصالاتها لوقف عدوان الاحتلال الغاشم بعد "طوفان الأقصى".. ونجحت فى تجهيز قوافل المساعدات

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:33 م

لبنان ينكس الأعلام غدا حدادًا على شهداء المجازر الإسرائيلية فى غزة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:39 م

عضو "حقوق الإنسان بالنواب": قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة جريمة حرب

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:51 م

لقطات حية لمصابي مستشفى المعمداني في غزة جراء القصف الإسرائيلي.. فيديو

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:46 م

عضو لجنة دفاع البرلمان: قصف مستشفى المعمداني في غزة جريمة ضد الإنسانية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة