محاميو شرق طنطا ينطمون وقفة تضامنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الغربية محمد طارق

نظم عدد كبير من المحامين بمحكمة زفتي الابتدائية التابعين لنقابة شرق طنطا في محافظة الغربية، وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الراهنة التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون من اعتداءات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلى.

جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".