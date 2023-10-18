محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "التمكين الاقتصادي"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء، جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات المبادرة الرئاسية " التمكين الاقتصادي- تنمية المشروعات – الأكشاك"، بالصالة المغطاه، بفرع سيتى كلوب كفر الشيخ، لتسليم 10 أكشاك، و65 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجا من مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، العقيد أسامة الدسوقى، مدير مكتب حياه كريمة بكفرالشيخ، العقيد محمد جمال، رئيس قطاع وسط الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد مطر، رئيس قطاع المساعدات والفئات المستهدفة بحياة كريمة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور إسلام جبر، منسق حياة كريمة بكفرالشيخ، نبيل ذكى، مدير مشروعات جمعية الأورمان، عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدى، نائب المنسق العام لحياة كريمة بكفرالشيخ، وعدد من قيادات حياة كريمة والأورمان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وحشد كبير من المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 10 أكشاك و 65 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجا من مراكز ومدن المحافظة، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " التمكين الاقتصادي- تنمية المشروعات – الأكشاك "، مشيداً بجهودهم الوطنية المبذولة في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ومحدودى الدخل، بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، بمشاركة مؤسسات الدولة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان بالتعاون مع أجهزة المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، لافتاً أن العمل التنموى والاجتماعى، يشهد نهضة كبيرة، بتكاتف جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن جهود الدولة بكافة مؤسساتها، في تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان لهم دور كبير فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وذوي الهمم من أبناء كفرالشيخ، ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي، بما يساعد جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الدولة المصرية 2030، مؤكداً على حرص السيد رئيس الجمهورية بحماية محدودي الدخل والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

ومن جانبه، قال، منسق مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، " نهدف التدخل لدعم المواطن المصري وتنمية المجتمع وتحسين معيشته وتحقيق أهداف مبادرة التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية الأورمان، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لتحقيق برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز سياسة الإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى التعاون والتكاتف بين أجهزة المحافظة ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، لتقديم مشروعات تمكين اقتصادي ومساعدات لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.

قالت الدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، أن مديرية التضامن تقدم كل الدعم والتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية، إلى جانب جميع الجهات لتحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى أهالينا في كل أنحاء كفر الشيخ.

في كلمته، عبّر،عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ كفرالشيخ، لدعمه المتواصل لجمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلى، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، لصالح دعم البسطاء، موضحاً أنه تم تسليم 10 أكشاك على الأسر الأكثر إحتياجاً مزودة بمنتجات بقالة، وعدادات كهرباء، وثلاجة عرض، وثلاجة ديب فريزر، بتكلفة حوالى نصف مليون جنيه، فضلاً، كما تم تسليم 65 قرض حسن، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للأسر الأكثر احتياجاَ من مراكز ومدن المحافظة، بواقع 30 ألف جنيه لكل أسرة، ليقوم المستفيد بسداد 50% فقط من قيمة القرض على 20 شهراً، والـ 50% الآخرى منحة لاترد، بتكلفة إجمالية حوالى مليونى جنيه، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ.