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محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:40 م
محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، الدكتورة سالى اونيس حموده  مدير عام هيئة الرعايه والرقابة الصحية التأمين الصحى الشامل لعرض مستجدات العمل داخل هيئة الرعاية بالتأمين الصحى الشامل. 
 
وأكد الغضبان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات.
 
ومن جانبه استمع لشرح من مدير عام هيئة الرعاية والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل حول خطة العمل بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن، مستعرضا سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية، ومدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم.
 لافتا أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالدولة.
 
واعربت الدكتورة سالى عن مدى شكرها للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة.
 
مؤكدة أن بورسعيد شهدت تطور غير مسبوق في قطاع الصحة، وهناك تعاون مستمر بين كافة الجهات لتحقيق مستوى الرضا لدى المواطن والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.






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محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة الرعاية الصحية



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