محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل موقف الشورجى ببولاق الدكرور.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، قبل قليل، موقف سرفيس الشوربجي بحي بولاق الدكرور، للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب، وذلك في إطار جولاته اليومية للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها ومتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهدفت محافظة الجيزة من إقامة الموقف، الذي تم تشغيله مؤخرا، حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمنطقة نهاية شارع العشرين وطلعة محور صفط اللبن في بولاق الدكرور بعيدا عن نهر الطريق.

يقام الموقف بقطعة أرض جراج تابعة للمحافظة أسفل محور صفط اللبن بشارع الشوربجي، ويسع قرابة 60 سيارة سرفيس، ويخدم خطوط (صفط اللبن - ميدان الجيزة - بولاق الدكرور - أول فيصل - أبو قتادة – الدائري).

يُذكر أن محافظ الجيزة تفقد، أول أمس، في جولة مفاجئة، موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل، للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب.

وشدد "راشد" على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب والحفاظ على مستوى نظافة المواقف ودورات المياه والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أى مخلفات بمحيطها ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين.