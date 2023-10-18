اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:28 م
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مجلس الدولة يندد بجرائم إسرائيل بغزة ويعلن تأييده للرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:17 م
مجلس الدولة يندد بجرائم إسرائيل بغزة ويعلن تأييده للرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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ندد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس وجميع العاملين بمجلس الدولة بالجرائم والفظائع التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريا بغرض تصفية القضية الفلسطينية.
 
وأضاف: "لذا فإن مجلس الدولة فى هذا الموقف العصيب والظرف الدقيق يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية".
 
وتابع: "رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وامنياتنا بالشفاء العاجل   للمصابين .
حفظ الله مصر والعالم العربي من كل سوء ورد كيد المعتدين".






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