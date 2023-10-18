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مجلس التعاون الخليجي: استهداف مستشفى المعمداني دليل صارخ لانتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:38 ص
مجلس التعاون الخليجي: استهداف مستشفى المعمداني دليل صارخ لانتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية مجلس التعاون الخليجى - أرشيفية
إيمان حنا

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أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية، مما سبب استشهاد وإصابة مئات الأعداد من المدنيين الأبرياء.وفق بيان صادر عن المجلس.
 
وقال البديوى؛ أن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة الغير معترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها.
 
وأكد البديوى على المواقف الثابتة  دول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة, داعياً معاليه المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
 
 






قصف مستشفى المعمدانى

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