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مجلس إدارة غرفة القاهرة يؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:19 م
مجلس إدارة غرفة القاهرة يؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية أيمن العشري
كتب - إسلام سعيد

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أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى تأييده لقرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمنع التهجير القسرى لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.
 
وقال "العشري" في بيان نيابه عن مجلس إدارته وكافة الشعب التجارية في الانشطة المختلفة وأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة أننا  ندعم موقف رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأشاد "العشري" بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتاييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.






أيمن العشري

الغرفة التجارية

الغرف التجارية

فلسطين

اتحاد الغرف التجارية



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