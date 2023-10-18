مجالس المدن بالبحر الأحمر تشكل لجانا لفحص تراخيص المحال التجارية والمطاعم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكلت مجالس المدن المختلفة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ، لجان للمرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم للتأكد من سلامة التراخيص والالتزام بالانشطة المدونة بها.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب أنه فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمراجعة كافة تراخيص المحلات التجارية والتحقق من الالتزام بمزاولة بالأنشطة المرخصة، اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب لجنة مشكلة من تراخيص الإدارة بالإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات، إدارة البيئة، إدارة الشئون القانونية وإدارة الأمن بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والكافتريات، وذلك لمراجعة جميع التراخيص لتلك المنشأت

كذلك من التأكد من مزاولة النشاط المرخص للمنشأة وعدم تغيير النشاط او مزاولة نشاط غير مرخص، مشيرا بأن اللجنة قامت بالمرور على المنشأت بشارع الجنينة ومراجعة تراخيص تلك المنشأت والالتزام بمممارسة الانشطة المرخصة.

وأكد مجلس المدينة على استمرار أعمال الجنة بالمرور على جميع المنشأت بنطاق المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونىة حيال المخالفين.





