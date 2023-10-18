اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء البحيرة: انخفاض نسبة الفقد إلى 19.7% بسبب تكثيف حملات ضبط سارقى التيار

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:59 م
كهرباء البحيرة: انخفاض نسبة الفقد إلى 19.7% بسبب تكثيف حملات ضبط سارقى التيار وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن نسبة الفقد في الطاقة شهدت خلال العام المالى 2022/2023 تراجع ملحوظ حيث بلغت 19.77%  مقابل نسبة 21.71% عن العام المالي 2021/2022 ، و ذلك نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الشركة بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
وأوضح عبد الشافي فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه تم إتخاذ  الإجراءات الأتية  لتحسين نسبة الفقد :
 
-تم تفعيل متابعة  تسجيل قراءات عدادات مشتريات الطاقة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتأكد من صحة القراءات و معالجة الانحرافات
 
- تفعيل برنامج تسجيل بيانات العدادات المعطلة (صغار – كبار مشتركين- مصالح حكومية ) لسرعة رفع العدادات المعطلة و احتساب تسويات الأعطال لها و متابعة تركيب عدادات بدلا منها
 
- متابعة مخرجات برنامج القراءات الموحد يوميا للتأكد من صحة القراءات واستخدام الأكواد الصحيحة من خلال شركة شعاع ومعالجة الأخطاء أن وجدت.
 
-متابعة مخرجات البرنامج الخاص بتصوير العدادات مسبقة الدفع (الأوبتيكال) والتعامل مع الأكواد طبقا لأنواعها.
 
-المرور الدوري على مشتركي المنازل والمحلات التجارية ذات الاستهلاك المنخفض و التأكد من سلامة التوصيلات و تناسب الاحمال مع الاستهلاك.
 
-مسح شامل لجميع عدادات المشتركين ( مسبق الدفع ) للوقوف على حالتها على الطبيعة والتأكد من الاستخدام الصحيح لأكواد القراءة.
 
-الالتزام بمعايرة جميع عدادات مشتركي القوى المحركة بقدرة من 10 ك.وات فأكثر بالإضافة الى المرور على العدادات المركبة على الجهد المتوسط بمعدل أربع مرات خلال العام لقياس اقصى حمل و التأكد من سلامة التوصيلات و أجهزة القياس .
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

الشركة القابضة لكهرياء مصر

البحيرة لتوزيع الكهرباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة