كهرباء البحيرة: انخفاض نسبة الفقد إلى 19.7% بسبب تكثيف حملات ضبط سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن نسبة الفقد في الطاقة شهدت خلال العام المالى 2022/2023 تراجع ملحوظ حيث بلغت 19.77% مقابل نسبة 21.71% عن العام المالي 2021/2022 ، و ذلك نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الشركة بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح عبد الشافي فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه تم إتخاذ الإجراءات الأتية لتحسين نسبة الفقد :

-تم تفعيل متابعة تسجيل قراءات عدادات مشتريات الطاقة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتأكد من صحة القراءات و معالجة الانحرافات

- تفعيل برنامج تسجيل بيانات العدادات المعطلة (صغار – كبار مشتركين- مصالح حكومية ) لسرعة رفع العدادات المعطلة و احتساب تسويات الأعطال لها و متابعة تركيب عدادات بدلا منها

- متابعة مخرجات برنامج القراءات الموحد يوميا للتأكد من صحة القراءات واستخدام الأكواد الصحيحة من خلال شركة شعاع ومعالجة الأخطاء أن وجدت.

-متابعة مخرجات البرنامج الخاص بتصوير العدادات مسبقة الدفع (الأوبتيكال) والتعامل مع الأكواد طبقا لأنواعها.

-المرور الدوري على مشتركي المنازل والمحلات التجارية ذات الاستهلاك المنخفض و التأكد من سلامة التوصيلات و تناسب الاحمال مع الاستهلاك.

-مسح شامل لجميع عدادات المشتركين ( مسبق الدفع ) للوقوف على حالتها على الطبيعة والتأكد من الاستخدام الصحيح لأكواد القراءة.

-الالتزام بمعايرة جميع عدادات مشتركي القوى المحركة بقدرة من 10 ك.وات فأكثر بالإضافة الى المرور على العدادات المركبة على الجهد المتوسط بمعدل أربع مرات خلال العام لقياس اقصى حمل و التأكد من سلامة التوصيلات و أجهزة القياس .