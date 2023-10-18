"قول يا ريس واحنا معاك.. قول ياسيسى وحنا وراك" أبرز هتافات الحشود بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قول يا ريس وأحنا معاك.. قول يا سيسى وأحنا وراك .. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. سينا ها تفضل كامله لينا هتافات الآلاف اليوم بميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج، التي زلزلت الأرض ووصلت أصداها لكل مكان، تعبيرا من شعب سوهاج عن تقديره للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على وقوفه خلف قيادته السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها التأكيد على الموقف الثابت والراسخ نحو القضية.

الجموع هنا بمحافظة سوهاج زحفت حاملة علمى مصر وفلسطين وبينهما صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الهتافات مازالت مستمرة دعما للقضية الفلسطينية وموقف مصر نحو القضية في وقت تحتاج فيه دعم الجميع.

حيث أكدت الجموع الغفيرة بمحافظة سوهاج والتي أحتشدت ورددت الهتافات دعمها دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل وثمن أهل سوهاج خلال الإحتشاد الكبير اليوم ، إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا فى فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التى ترتكب.

كما نظم طلاب جامعة سوهاج بالإشتراك مع طلاب من أجل مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، مرددين شعارات بالروح بالدم نفديك يا أقصى، واحد اتنين حق الشهيد فين.

ونظم الطلاب مسيرة بدأت داخل الحرم الجامعى وانتهت بأكبر ميادين المحافظ وسط مدينة سوهاج وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، وشارك فى الوقفة الطلبة والطالبات من أبناء جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة.