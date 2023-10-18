اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قرار جمهورى بتعيين الدكتور ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بجامعة طنطا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:24 م
قرار جمهورى بتعيين الدكتور ياسر الجرف عميدًا لكلية التجارة بجامعة طنطا جانب من اللقاء
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور ياسر أحمد السيد الجرف، عميدًا لكلية التجارة بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات. 
جدير بالذكر، أن "الجرف" حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1992، و الماجستير في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2000، والدكتوراه في المحاسبة المالية من جامعة طنطا عام 2008. 
وعُين معيدا فى نوفمبر عام 1992، ومدرس مساعد عام 2000، ومدرس عام 2008، واستاذ مساعد عام 2013، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى يوليو 2018.
كما تم تعينه وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2018 حتى الأن.
 
 






جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

تجارة طنطا

عميد تجارة طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة