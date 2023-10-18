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قانونيون: بث الـ"BBC" للأخبار الكاذبة تسبب في نتائج كارثية ونطالب بغلق مقرها

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:10 م
قانونيون: بث الـ"BBC" للأخبار الكاذبة تسبب في نتائج كارثية ونطالب بغلق مقرها العدوان الإسرائيلي في غزة
كتبت أمنية الموجي

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أكد قانونيون أن الإعلام الغربي وعلى رأسه الـ "bbc"، بث أخبارا مغلوطة ومعلومات كاذبة حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وساعد في تغيير الرأي العام العالمي حول إسرائيل وما ترتكبه من جرائم يعاقب عليها القانون الدولى وترقى لجرائم حرب الإبادة.

وقال عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن عدم التأكد من مصادر الأخبار أو توثيقها يؤدي إلي نتائج كارثية، وخاصة في حالة الحروب الدولية، وتساعد في تحول الرأي العام العالمي، مشيرًا إلي أن القنوات العالمية وقعت في أخطاء جسيمة وخالفت كافة المواثيق الإعلامية، والقانون الدولي.

وأوضح "المغازي" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن قناة الـ” BBC” تعمدت بلاشك نشر تلك الأخبار للضغط علي الراي العام العالمي، ولابد من محاسبتهم بشأن التجاوزات في حق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال المحامي محمد رشوان، إن ماحدث من وسائل الإعلام الموجهة لصالح الاحتلال الإسرائيلي تسبب في حدوث جريمة إبادة جماعية، شاركت فيها وسيلة إعلامية تعطي غطاء وهمي لجريمة حرب، مؤكدً أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الإعلامية الدولية فقد شاركت هذه المحطه في تلك الجريمه النكراء، مناشدًا الهيئة الوطنية للإعلام بإصدار قرار فوري بوقف بثها وإلغاء الترخيص الصادر لها في مصر.

وطالب "رشوان" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الجهات المختصة بإصدار قرار بغلق مقر قناة “BBC” في مصر، والتحقيق في جرائم التحريض علي القتل وبحث كافة الطرق القانونية المناسبة لمحاكمة هؤلاء القتلة والتضامن مع الموقف الرسمي للدوله المصرية واستخدم كلمه قاضي قضاة فلسطين في مؤتمر الفتوي الذي عقد اليوم بالقاهره "نحن لن نرحل عن فلسطين".







جرائم إسرائيل

بى بى سى

BBC

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مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

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