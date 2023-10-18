اليوم السابع
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فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. تعرف عليها

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:00 ص
فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. تعرف عليها هيئة النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصرى، والتى يكشفها اليوم السابع فى النقاط التالية:

1 - العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.

2 - العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة.

3 - العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.

4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.

8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

 9- العاملون بغرفة الصناعات التعدينية.







النيابه الاداريه

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