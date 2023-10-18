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فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيص لإسرائيل في عمليات القتل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:01 م
فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيص لإسرائيل في عمليات القتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن الإعلام الغربي يزعم ان تاريخ الأزمة بدأ يوم السابع من أكتوبر، ولكن تناسوا أن التاريخ بدأ منذ 75 سنة، وما فعلته إسرائيل في صبرا وشاتيلا، وبلدة قانا، واخترقت كل الحلول العادلة.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الإعلام العربي يقدم دعايات مجانية لصالح إسرائيل، مشددًا على استحالة تصفية القضية الفلسطينية.
 
وشدد فؤاد السنيورة، على أنه لا بد من استفاقة الإعلام الغربي والدول الغربية، مشيرًا إلى أن جو بايدين بايدن أعطى ترخيص لإسرائيل في عمليات القتل، وأعفاها مما حدث ويحدث وسيحدث في غزة.






فؤاد السنيوره

لبنان

غزه

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