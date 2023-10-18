عميد طب أسنان القاهرة: قدمنا الخدمات الطبية لأكثر من 8 آلاف مواطن ضمن قوافل حياة كريمة

كتب محمد صبحى

قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان ب جامعة القاهرة ، إن قوافل الكلية نجحت فى تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 8 آلاف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الخدمات الطبية لقوافل الكلية على مستوى قرى محافظة الجيزة مؤكدًا أنه فى إطار توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواصل الكلية تنفيد القوافل الطبية طوال الفترة المقبلة، وذلك ضمن دور الكلية فى خدمة المجتمع.

وأشار عميد كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة إلى أنه تم تحويل عدد من المرضى إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية، مؤكدًا أن جميع الخدمات والكشف الطبى تتم مجانًا لخدمة المواطنين.

وتابع الدكتور هشام عبد الحكم، أن ضمن أعمال القوافل الطبية يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين ، عن أمراض الأسنان ، ومكافحة أمراض اللثة والتسوس.