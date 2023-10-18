اليوم السابع
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طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون القيادة السياسية برفض التهجير

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:34 م
طلاب جامعة طنطا يدعمون القضية الفلسطينية ويؤيدون القيادة السياسية برفض التهجير جانب من الوقفة
الغربية عادل ضرة

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أعلن طلاب جامعة طنطا والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء،حيث أكدوا فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكرى من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التى هى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومى المصرى، ولذلك أكدوا دائما أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد فى مواجهة أى مساس بأمننا القومى.

وأعلن طلاب جامعة طنطا تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها فى كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلى، وحماية الأمن القومى المصرى والعربي.

وأدان المشاركون فى المظاهرة انتهاكات جيش الاحتلال وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، 

مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دوليًا فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبى، وأن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولى الإنسانى وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال.

 
جانب من الوقفة (1)
جانب من الوقفة (1)

جانب من الوقفة (2)
جانب من الوقفة (2)

جانب من الوقفة (3)
جانب من الوقفة (3)

جانب من الوقفة (4)
جانب من الوقفة (4)

جانب من الوقفة (5)
جانب من الوقفة (5)
 






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