ضبط لحوم وكبدة منتهية الصلاحية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

بتوجيهات من اللواء محافظ المنوفية ابراهيم ابو ليمون، والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الرقابة على الأسواق.

تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والمرور على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بقرى مركز شبين الكوم .

تمكنت الحملة من ضبط 150 كجم مصنعات دواجن وكبدة ومفروم ودهون منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.