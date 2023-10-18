ضبط أسماك مملحة غير صالحة و22 تاجر يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من "الفسيخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمدينة كفرالشيخ، كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر لدى عدد من التجار، يبيعونها بأزيد من التسعيرة.

فضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، "م.ع.أ "، 45 سنة، صاحب محل لبيع الأسماك المملحة بمدينة كفرالشيخ، بحوزته 150 كيلو فسيخ، مجهولة المصدر، بدون بيانات تجارية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، بسبب تغير فى الخواص والرائحة واللون،تم التحفظ على الكمية المضبوطة لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة فى مراكز المحافظة، من ضبط كميات كبيرة من السجائر لدى 22 تاجر من أصحاب محلات البقالة، يبيعونها بأزيد من التسعيرة، وضبطت حملة التموين 6 من أصحاب محلات البقالة يبيعون بأزيد من التسعيرة بمدينة كفر الشيخ، و5 من أصحاب المحلات بمدينة دسوق، و4 بالحامول، و3 تجار بمدينة الرياض، و4 بمدينة سيدي سالم، تبين أنهم يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.