اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسى "النقض" و"القضاء الأعلى" بمناسبة العام القضائى الجديد

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:14 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسى "النقض" و"القضاء الأعلى" بمناسبة العام القضائى الجديد رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي بمناسبة العام القضائي الجديد
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استقبل اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المستشار/ حسني عبداللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء محكمة النقض.
 
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار/ عادل عزب، بمناسبة العام القضائي الجديد في إطار التعاون المُثمر والبناء من الجهتين.
 
ومن جانبه حرص المستشار/ عادل فهيم محمد عزب على التأكيد على أهمية ومتانة العلاقات بين مجلس الدولة ومحكمة النقض، كما شدد على أهمية التعاون بين المجلس وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة.
 
 
 






مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة

محكمة النقض

القضاء الاعلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة