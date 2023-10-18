اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وفد من جامعتى نانجينغ وشانغان الصينية وهيئة المنح لبحث آليات التعاون

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:19 ص
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وفد من جامعتى نانجينغ وشانغان الصينية وهيئة المنح لبحث آليات التعاون جانب من اللقاء
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا صينيا ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية، وناقش الاجتماع  بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.
 
حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
 
و أعرب رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالوفد الصيني وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وخلال كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالتعاون مع الجانب الصينى، مؤكدا عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين.
 
كما قام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة حيث أوضح أنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.
 
وأوضح الدكتور قنديل إلي أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعليم اللغة، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي بين جامعة حلوان والجامعات الصينية وكذلك تبادل الأبحاث العلمية المشتركة.
 
من جهته، أعرب الوفد الصيني عن استعداده لدعم التعاون المشترك بين البلدين وتوطيد العلاقات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والأكاديمي.
30beb207-d466-4ed3-aa61-446d642ccfca
 

 

816e3e9b-feb2-4d90-99ba-5852835a2be7
 

 

bd56c800-f5ef-4b7b-bfa3-e83d4e823eb8
 

 

 







التعليم العالى

الجامعات الصينية

اخبار مصر

الصين

السيد قنديل



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يوجه بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي خلال العام الدراسي الحالى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:28 ص

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور أشرف صبحى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:35 ص

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي ويناقشان تعزيز التعاون في دعم المشروعات العلمية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:04 م

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد صينى تعزيز التعاون وتبادل الطلاب

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:14 ص

"التعليم العالى" تبدأ فرز رغبات المتقدمين بمنصة EGY-AID ضمن برنامج المنح الدراسية.. المنح تشمل مرحلة البكالوريس والدراسات العليا.. و21 أكتوبر آخر موعد لتقدم الطلاب الوافدين إلكترونيًا بمنصة "أدرس فى مصر"

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة