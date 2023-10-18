"رؤى" من ذوى الهمم بالدقهلية ترسم أشهر الشخصيات ببراعة.. موهبة بدأت من سن التاسعة

الدقهلية شريف الديب

قررت الخروج من العزلة وعدم الاستسلام وصنعت لنفسها عالمًا خاصًا داخل حجرتها، واتخذت من الأقلام والألوان أصدقاءً، لتوثق موهبتها على تلك الأوراق البيضاء التى ترسم عليها أشهر الشخصيات.

فى سن التاسعة من عمرها بدأت رؤي خالد حبيب بالصف الثالث الاعدادي، من ذوي الهمم تمسك بالقلم وترسم خطوط غير مفهومة وبعد فترة بسيطة، تطورت وبدأت ترسم حيوانات صغيرة وتظهر موهبتها فى فن الرسم، ولاحظت والدتها اهتمامها بالرسم فقررت اختبارها برسم بعض الأشخاص مثل أشقائها ووالدتها وأقاربها لتؤكد موهبتها.

وتقول والدتها إنه فى بداية الأمر لم تتلق أية كورسات في تعلم الرسم، لكنها قامت بتطوير موهبتها من خلال الممارسة خلال الكثير من الأوقات ومشاهدة الرسم على الإنترنت، وبدأت فى منحها كورسات للتعلم بعض الفتيات الصعبة، لإخراج الطاقة السلبية التى بداخلها، وبدأت أشجعها على ذلك لكي تجد مساحة لشخصيتها.

وأضاقت والدة رؤي أن لديها ثلاثة أبناء، ولكن رؤي الوحيدة التى خرجت بموهبة الرسم واحترفته، وشاركت فى عدد من المسابقات بنادي النيل جامعة المنصورة وأمهات محاربات وقصر ثقافة المنصورة، وحصلت على جوائز.