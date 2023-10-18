خطاب من المنظمة المصرية الألمانية للمستشار الألمانى تأكيدا على تأييد موقف الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

أرسلت المنظمة المصرية الألمانية برئاسة ماجد سعد، خطابا للمستشار الألمانى أولاف شولتس بعد زيارته لإسرائيل، وأيضا مصر، لإيجاد حلول لوقف التصعيد بقطاع غزة.

وأكد خطاب المنظمة، أن هناك تضامن شعبي كبير في مصر مع المدنيين الفلسطينيين الذين عانوا من الصراعات و التهجير على مدار العقود الماضية، وأن المنظمة تدين أى عمل إرهابي ضد المدنيين.

وتابع الخطاب بتأكيد المنظمة على كلام ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أن فكرة تهجير سكان قطاع غزة لسيناء، فكرة مرفوضة من جموع الشعب المصري الأمر الذي من الممكن أن يجر مصر لصراعات بعد أن كان لها تجربة عظيمة لعقود من السلام والتعاون.

وأشار رئيس المنظمة ماجد سعد إلى أننا نناشد المستشار الالماني وكل الأطراف الساعية للسلام على دعم الدولة المصرية لتقديم كل سبل الدعم الإنساني لسكان القطاع.