اليوم السابع
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حياة كريمة فى بنى سويف.. 82 مشروع فى مجالات الصحة والزراعة والإسكان "صور"

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:00 ص
حياة كريمة فى بنى سويف.. 82 مشروع فى مجالات الصحة والزراعة والإسكان "صور" مجمع خدمات بني عدي
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ 82 مشروعاً خلال السنوات الماضية لخدمة أهالى الوحدة المحلية لقرية بنى عدى والتى يزيد عدد سكانها عن 58 ألف نسمة .

ونفذت مبادرة حياة كريمة  العديد من المشروعات داخل القرية التي تضم في مجلسها القروي قريتي الرياض والزيتون، ويتخطى عدد سكانهم 58 ألف مواطن، أبرزها إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بنى عدى وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية بنى عدى والزيتون.

كما تم الانتهاء من المجمع الخدمى بقرية بنى عدى ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ويقدم خدمات مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين و مكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعى وشهر عقارى.

وشهدت القرية الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعى الذى يضم الوحدة البيطرية ومركز الإرشاد الزراعي ومركز تجميع ألبان لخدمة القرية والقرى التابعة لها ، فيما تم الانتهاء من أعمال تطوير شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وتشمل إنشاء أكشاك كهرباء ومحولات وتوصيل كابلات، ضمن 20 مشروعا يتم تنفيذه في القطاع.

وشهدت القرية إنشاء مشروع وحدة إسعاف بني عدي، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف.

مجمع بنى عدى
مجمع بنى عدى

 

مجمع خدمات بنى عدى
مجمع خدمات بنى عدى

 

مدارس بنى سويف
مدارس بنى سويف

 

مستشفى بنى عدى
مستشفى بنى عدى

 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 

 


 

 

 







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