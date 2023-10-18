تعرف على الترتيب العام للمركبات المتنوعة الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن ماركة "شيرى" إستطاعت أن تحصد المركز الاول فى عدد المركبات الاعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2023، حيث بلغت سجلت حوالي 978 مركبة فى الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها .

وجاءت فى المركزالثانى ماركة " شيفورولية " بواقع 933 مركبة ، وفى المركز الثالث ماركة " هيونداى " بواقع 900 مركبة ، و المركز الرابع ماركة " سوزوكى " بواقع 824 مركبة ، وفى المركز الخامس ماركة " إم جى " بواقع 739 مركبة .

وفى المركز السادس ماركة " تويوتا " بواقع 599 مركبة ، وفي المركزالسابع ماركة " نيسان " بواقع 591 مركبة ، وفي وفي المركز الثامن ماركة " كيا " بواقع 550 مركبة ، وفي المركز التاسع ماركة " سكودا " 546 مركبة ، وفي المركز العاشر ماركة " مرسيدس " بواقع 536 مركبة .