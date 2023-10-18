ووصف الرئيس الروسي استهداف مستشفى المعمداني في غزة الليلة الماضية بـ"الحادث المأساوي والكارثى"، وهو ما يستوجب ضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة من خلال بدء المباحثات.

وقال بوتين عقب مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين "إن محادثاتنا مع قادة دول المنطقة جاءت في وقتها ومثمرة ولا أحد يريد تفاقم الأوضاع واستمرار النزاع".