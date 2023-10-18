اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. نظر طعن حسام المندوة على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:45 ص
بعد قليل.. نظر طعن حسام المندوة على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك نادى الزمالك- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وأخرين.
 
حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا، وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
 
 






نادي الزمالك

القضاء الاداري

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

حسام الدين المندوة

انتخابات نادى الزمالك

حسام المندوة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة