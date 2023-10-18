بعد قليل.. نظر طعن حسام المندوة على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

كتب - أحمد عبد الهادي

تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وأخرين.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا، وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.