المؤبد لسماك لحيازته 19 قطعة حشيش وسنة لسائق للتعاطى فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من اولا بمعاقبة المتهم " ك.ال.ف" بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ،ثانيا معاقبة المتهم " ز.ج.ا"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهام الأول بالإتجار فى المواد المخدرة ،والثانى بالتعاطى.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 13144 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة والثانى للتعاطى، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، أن التحريات أسفرت الي قيام المتهم الأول " ك.ال.ف" سماك، بالإتجار في المواد المخدرة ،فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته وهو يتناول المتهم الثانى " ز.ج.ا" سائق لفافة بداخلها قطعة حشيش من الكيس بحوزة المتهم الأول ، وذلك نظير مبلغ مالي ، وتمكنوا من ضبطهما وانتزاع الكيس من حوزة المتهم الأول واللفافة من المتهم الثاني ، وبفض محتويات الكيس تبين أنه يحوي على عدد 19 قطعة حشيش ،وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالى ، وبمواجهة المتهم الأول ،أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأقر المتهم الثاني بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المخدر للتعاطى، وأنه تحصل عليه من المتهم الأول نظير مبلغ مالى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين .



