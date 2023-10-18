اللحوم بـ220 جنيها.. تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تسعى الدولة المصرية ومعها لفيف من شركات القطاع الخاص لتحفيض الأسعار خاصة للسلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها البيت المصري يومياً، ويتنافس بعض التجار للمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطن المصري.

وفي محافظة بورسعيد، تم افتتاح معرض تحطيم الأسعار الذي نظمته المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية كمديرية التموين والتجارة الداخلية والزراعة والطب البيطري، وبمتابعة مباشرة من محافظ بورسعيد.

وأشاد محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تأتي ضمن جهود وخطة الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين بجودة عالية وكميات وفيرة وأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه كل دول العالم.

وأوضح، أن المعرض يضم 3 سلع أساسية كمرحلة أولى (الأرز - الزيت - اللحوم البلدية) بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وأنه سيجرى إضافة سلع أخرى تباعا طوال فترة المبادرة.

وطالب رئيس الغرفة أبناء بورسعيد بزيارة المعرض والاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع الغذائية الأساسية المتوفرة داخله.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار الأيام القليلة القادمة، وكذلك دعم المبادرة واستمرارها بما يحقق الغرض منها، وضبط الأسعار في كافة الأسواق بالمحافظة.

ولفت إلى أنه شكل لجنة متخصصة لمتابعة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية لاسيما الأساسية منها كالأرز والزيت والسكر، موضحاً أنه سيتم ضخ كميات من اللحوم البلدية بأسعار مخفضة.

وأعرب عدد من المواطنين، عن سعادتهم لهذه المبادرة التي تم فيها تخفيض الأسعار حتى وصل سعر كيلو الأرز 21 جنيه والشكارة الـ10 كيلو200 جنيه ووصل سعر كيلو اللحوم 220 جنيه، كما تم عرض عدد أخرى من السبع بأسعار مخفضة.

وطالب المواطنون، باستمرار مثل هذه المبادرة طول العام والتي من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق الأخرى على مستوى المحافظة.

كما بادر عدد من التجار والشركات التجارية الخاصة، بالسير في اتجاه المبادرة وقدموا عدداً من العروض على السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً.

وأكد محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة لمتابعة ما تم التوافق علبه بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا: أن الحملات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة يومياً، لمتابعة السلع وضبط الأسعار في الأسواق بالأحياء ومدينة بورفؤاد.



أسعار الخضروات والفاكهة



الأرز في المعرض



الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد قسم اللحوم



اللحوم في المعرض



المبادرة



المعرض في البازار



المعرض



تفقد إحدى الأسواق