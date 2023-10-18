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"القومى للمرأة": الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للعالم برفض تهجير الفلسطينيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:13 م
"القومى للمرأة": الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للعالم برفض تهجير الفلسطينيين الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني، قائلة: "رسالة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم برفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الموجودة في معبر رفح حق انساني.. كلنا يد واحدة".
 
وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: هتكلم بمنتهي الصراحة .. لكل من يهمه السلام في المنطقة منقبلش كلنا، مش بس في مصر.. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام اليه.

أكد الرئيس السيسي: "عاوز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة إسرائيل، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية.. لكن عاوز أقول إيه اللى خلى الموضوع يصل لكده؟ هل فيه أفق ودولة فلسطينية كانت خلال العشرين تلاتين سنة اللى فاتت؟..هل نجحنا إنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمبادرات العربية اللى اتقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.. وطرحنا ده وتكون فيه قوات أممية والناتو والدول العربية تضمن أمن واستقرار فلسطين وإسرائيل".

 







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