السجن 5 سنوات لـ4 متهمين باستعراض القوة فى البدرشين

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، الأربعاء، 4 متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وذلك بأن أشهر المتهمون أسلحتهم البيضاء تجاه المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، كما اقترنت تلك الجريمة بجرائم آخرى بالبدرشين.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 5709 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 1767 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، حيث وجهت النيابة العامة، أنهم في يوم 21/3/2022، بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "شوم ، قطعة حديد" تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذي المادى والمعنوي بهم، وكان من شان ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات وقد اقترنت بتلك الجريمة جرائم أخرى.